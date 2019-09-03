على غرار انستجرام.. فيس بوك يعتزم إطلاق هذه الميزة

يعتزم موقع فيس بوك لإطلاق ميزة جديدة في التطبيق مثل تطبيق إنستجرام، وهي عبارة عن إخفاء عدد "اللايك"، بهدف لحفظ على صحة مستخدميه النفسية، كما أن الميزة الجديدة تعد نموذجًا أوليًا من الكود الخاص بالميزة مخبأ داخل تطبيق أندرويد على فيس بوك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، فإن الميزة ليست متوفرة لأي من مستخدمي فيس بوك، ولكن هناك اختبار جرى الشهر الماضي مماثل في كندا واليابان وإيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، مع إعطاء المستخدمين القدرة على رؤية قائمة بالإعجابات على منشوراتهم الخاصة، لكن لا يمكنهم مشاهدة عدد مشاركات الآخرين.

تقول المنصة إنها جزء من جهد لجعل المستخدمين يشعرون بسعادة أكبر وسط مخاوف من أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تسهم في تدني احترام الذات ومشاعر عدم الملاءمة لدى الشباب.