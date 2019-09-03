والي الخرطوم يبحث ترتيبات استئناف العام الدراسي

بحث والى الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد، الاستعدادات الجارية لاستئناف العام الدراسي لمرحلتي الثانوي والأساس بعد توقف عن الدراسة منذ أواخر يوليو المنصرم وإطمأن الاجتماع على المجهودات التي تبذلها وحدات الولاية المختلفة لإعادة تأهيل المدارس التي تأثرت جراء الامطار والسيول. ووجه الوالى لدى تراسه اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الموسع الذي ضم معتمدي محليات الولاية السبعة ومدير عام وزارة التربية والتعليم والأمين العام للحكومة ومدير هيئة أمن الولاية ومدير عام وزارة الصحة ومديري الإدارات العامة للتعليم بالوزارة والمحليات، بتسهيل إجراءات الطلاب المنقولين من المدارس التي تضررت كلياً إلى مدارس أخرى والعمل على وضع خطة لتعويض الفاقد من الأيام التي تم فيها إغلاق المدارس والعمل على تهيئة البيئة الصحية والتأكد من جاهزية الفصول والمرافق الخدمية لضمان سلامة المعلمين والطلاب، وتوصل الاجتماع إلى رؤية متكاملة حول العام الدراسي مقترحات حول مواعيد استئناف الدراسة تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

إلى ذلك إستعرض مدير عام وزارة التربية والتعليم عبدالله نصر، تقرير اللجنة التي كونتها وزارته عن إثر الأمطار والسيول والفيضانات على المؤسسات التعليمية والتي سجلت زيارات ميدانية لكافة المدارس المتضررة بغرض الاطمئنان وتأكيد جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وأشار مدير التعليم لنسبة الضرر على مدارس الولاية وكانت نسبة تأثر مدارس المرحلة الثانوية بــ 22% والأساس بنسبة 9% وفي رياض الأطفال الحكومية بــ17%، وقال إن الوزارة تعمل بتعاون مع معتمدي المحليات والغرفة المركزية ووزارة الصحة على إزالة آثار الخريف ووضع المعالجات اللازمة في مجال البنى التحتية وإعادة بناء الفصول والأسوار التي تهدمت وتفريغ مياه الأمطار من داخل المدراس وحولها وعمل الردميات .