قتلى وجرحى في انفجار عنيف بريف حلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة، بعد انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق شعبية بمدينة اعزاز، بريف حلب الشمالي.
وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أربع إصابات حرجة بسبب الانفجار الذي وقع في المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.
وأشار إلى أن قوى "الأمن الداخلي والشرطة"، عثرت على دراجة نارية مفخخة، كانت معدة للتفجير قرب مدرسة طلحة في بلدة الراعي، بريف حلب الشمالي الشرقي.
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