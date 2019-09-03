فضيحة لجيش السعودي ..أنصار الله تسيطر على لواء عسكري بكامل معداته وجنوده وضباطه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تداول مغردون يمنيون مقطعا مصورا وصفوه بأنه فضيحة مدوية لجيش المملكة العربية السعودية، الذي أوحل به ولي العهد محمد بن سلمان في المستنقع اليمني.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع سيطرة مجموعة من جنود أنصار الله، على لواء عسكري سعودي بكامل معداته العسكرية وجنوده وضباطه.وأصبحت جماعة أنصار الله في اليمن تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المملكة، فضلا عن استهداف جنود السعودية على الحدود وداخل العمق اليمني.

وأحد أهم الأمور التي باتت تتسم بها الحرب اليمنية، هي تلك الهجمات شبه اليومية التي تشنها جماعة أنصار الله في الداخل السعودي عبر طائرات مسيرة من دون طيار. المادة السابقة وثيقة سرية تكشف معلومات خطيرة عن اعتزام وثيقة سرية تكشف معلومات خطيرة عن اعتزام ابن سلمان إنشاء وحدة لـ”المهام القذرة” المقالة القادمة مقتل 8 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط مالي

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