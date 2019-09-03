وزير خارجية ألمانيا: سنطرح قضية إزالة السودان من لائحة الدول الداعية للإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي.

وأكد “ماس” خلال مؤتمر صحفي، أقيم اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم: “سنستمر في دعم السودان وسنرفع مساعدتنا الإنسانية للسودانيين، كما سنناقش سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا”.

ووعد بمناقشة سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا، وكذلك طرح قضية إزالة السودان من لائحة الدول الداعية للإرهاب على المستوى الدولي.

وقال وزير الخارجية الألماني: “ندعو لدعم مساعي الحكومة السودانية المرتقبة في التنمية الاقتصادية”.

من جانبه، قال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في المؤتمر الصحفي إن “هدفنا هو تشكيل حكومة كفاءات، كما نهدف لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة”.

​وتابع “حمدوك” أن “السودانيين من مختلف المدن شاركوا في الثورة ولا بد من تمثيل كل أقاليم السودان في الحكومة”.

وأكد: “نحن بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.

وطالب عبد الله حمدوك في المؤتمر الصحفي، في حضور وزير خارجية ألمانيا، بضرورة إزالة السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب ونتوقع حصول تقدم في سبيل ذلك قريبا

ويعد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، هو أول مسؤول ألماني رفيع يزور السودان منذ عام 2011، وأبرز مسؤول أوروبي يصلها منذ أعوام.

وتأتي زيارة هايكو ماس اليوم إلى الخرطوم، للقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيادات في قوى “إعلان الحرية والتغيير”.

سبوتنيك