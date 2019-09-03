شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى (15)شخص مصرعهم فيما أصيب (22)اخرين في حادث مروري يوم الاثنين عند لفة ابو كلاب التي تبعد (12)كليو من مدينة القطينة على طريق النيل الأبيض وبحسب مصادر مطلعة ان الحادث وقع بين بصين. احدهما قادم من ولاية الخرطوم الي كوستي والآخر في طريقة الى الخرطوم وأوضح المصادر أن الحادث نجم من السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ فور وقوع الحادث توفي في الحال نحو ( 15) راكب فيما أصيب (22 ا) اخرين بالاذي الجسيم تم اسعاف المصابين لمستشفي القطينة وتحويل اخرين لمستشفي ابراهيم مالك بالخرطوم تم فتح بلاغ بالرقم 141 تحت المواد 62/66. المادة السابقة الكتابة على قشر البصل !!.. بقلم محمد الطيب الأمين المقالة القادمة شاب يقتل صديقه المقرب طعناً بسكين لهذا السبب…

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كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة (37) مسافرا في حادث مروري مؤلم بطريق الخرطوم كوستي… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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