عاجل.. مصرع 8 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

أعلن مصدر أمني في مالي أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط البلاد.

وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك، "الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين دوينتزا وهومبوري.