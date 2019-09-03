مواطنو موكايا يستخدمون آلات تقليدية لفتح الطرق

كشفت السلطات الحكومية في مقاطعة موكايا بولاية نهر ياي في جنوب السودان ، أن أكثر من مائتي مواطن والقوات النظامية خرجوا في نفير من أجل فتح الطرق باستخدام معدات محلية.
وقالت محافظ مقاطعة موكايا جوي كيجي في تصريح لراديو تمازج الاثنين ، إن قادة المجتمع و مسؤولي المقاطعة و الشباب و النساء و عدد من القوات النظامية قد انضموا للعمل التطوعي من اجل نظافة المدارس والمرافق الصحية التي أصبحت مكتظة بالحشائش بجانب إزالة الحشائش من الطرق.
وأضافت جوي، أن عملية النظافة ستساعد في حركة المدنيين وإتاحة فرص وصول وكالات الإغاثة لتقديم المساعدات الانسانية لسكان المقاطعة.
وطالبت جوي ، الحكومة والجهات الفاعلة في مجال التنمية إلى تزويدهم بمعدات النظافة و فتح الطرق.
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