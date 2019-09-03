ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة 10%

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل حالات للإصابة بالإسهالات (العادية) في المستشفيات والمراكز الصحية، مع ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا في (13) ولاية بنسبة زيادة (10%)، في وقت حذرت من تفاقم الوضع البيئي بسبب التبرز بالعراء وعدم التخلص السليم من الفضلات الآدمية وقال وكيل الوزارة المكلف د. سليمان عبد الجبار في المنتدى الدوري لوزارة الصحة إن هناك (10) ملايين مواطن ليس لديهم مراحيض صحية بحسب تقارير سابقة وانهيار أكثر من (13) ألف مرحاض جراء الأمطار والسيول والفيضانات، أدت إلى تفاقم الأزمة.
مشيراً إلى وجود تحدي بإيجاد بدائل للتخلص من الفضلات الآدمية، وحذر الوكيل من توطن الإسهالات المائية في بعض دول الجوار ودخول مئات الآلاف من العمالة للبلاد من هذه الدول عبر الحدود مما يتطلب التحوط في المعابر والاهتمام بمكافخة الناقل.
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