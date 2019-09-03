حمدوك: تفاهمات مع الادارة الامريكية لازالة السودان من قائمة الارهاب

كشف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن تفاهمات جرت مع الادارة الامريكية بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، بمجلس الوزراء اليوم " الثلاثاء"، احرزنا تقدمنا كبير في هذه القضية مع الولايات المتحدة الامريكية".

ومن جانبه قال الوزير الالماني،أن بلاده ستدفع بقضية رفع اسم السودان من قائمة الارهاب، خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا الشهر.

واضاف "سندعو جميع الدول لدعم الحكومة الجديدة لاصلاح الاقتصاد السوداني".

وقال ماس انا هنا لاعبر عن دعم المانيا للسودان، وتابع: شكلنا مجموعة اصدقاء لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية.