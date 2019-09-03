روسيا تتسلم 112 مروحية جديدة فى إطار برنامج التسليح

تسلمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، 112 مروحية جديدة وفقا للبرنامج الحكومى الروسى للتسليح الممتد حتى عام 2027.
وقال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو - خلال اجتماع لقيادات القوات المسلحة الروسية - "لقد حصلت قواتنا المسلحة اليوم على 112 مروحية، منها 58 مروحية قبل الموعد المحدد"، مشيرا إلى أنه وفق البرنامج الحكومى للتسليح للفترة ما بين 2018 و2027 يتعين على المصانع الحربية أن تقوم بتصنيع 423 مروحية حديثة لوزارة الدفاع الروسية.
وأضاف شويجو :"أن الشركة المنتجة للمروحيات أقدمت خلال عملية التعاقد على تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل كبير"، موضحا أن المروحيات المتعاقد عليها تضم 96 مروحية هجومية من طراز (مى-28 إن.إم).
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