طهران تهد باستئناف تخصيب اليورانيوم بنقاء 20% في يومين

قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، إن "طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20% في غضون يومين".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن كمالوندي "إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20% في غضون يوم أو اثنين"، وفقاً لـ "رويترز".