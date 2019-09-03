ألمانيا: سنطرح قضية إزالة السودان من لائحة الدول الداعية للإرهاب

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي.

وأكد "ماس" خلال مؤتمر صحفي، أقيم اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم: "سنستمر في دعم السودان وسنرفع مساعدتنا الإنسانية للسودانيين، كما سنناقش سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا".

ووعد بمناقشة سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا، وكذلك طرح قضية إزالة السودان من لائحة الدول الداعية للإرهاب على المستوى الدولي.

وقال وزير الخارجية الألماني: "ندعو لدعم مساعي الحكومة السودانية المرتقبة في التنمية الاقتصادية".

وتأتي زيارة هايكو ماس اليوم إلى الخرطوم، للقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيادات في قوى "إعلان الحرية والتغيير".