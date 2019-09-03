استمرار وصول المساعدات الإغاثية السعودية إلى السودان

وعبَّرَ مسؤولون سودانيون في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت مناطقَ سودانية، وقالوا : إن هذا الجسر الجوي يجد الإشادة من الشعب السوداني كافة ويجسد العلاقات الأزلية بين البلدين.
وأضاف المسؤولون أن هذه المساعداتِ تؤكد الدور الإنساني للمملكة في مد يد العون للمحتاجين وإغاثة الملهوف وَفْق ما تقضيه شريعة الإسلام الغراء، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ويجزي خادم الحرمين الشريفين الجزاء الأمثل وأن يخفف عن أبناء الشعب السوداني هذه الجائحة.
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