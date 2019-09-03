وذكر الاتحاد البرتغالي، أن بيبي (36 عاما)، غير مؤهل لخوض المباراتين بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات، دون المزيد من التوضيحات.
وتابع أن قطب دفاع بنفيكا الواعد فيرو (22 عاما)، حظي بالمناسبة بفرصة التواجد للمرة الأولى في صفوف المنتخب الأول لتعويض غياب بيبي.
وتحل البرتغال، بطلة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019، ضيفة على صربيا السبت المقبل في بلغراد، ثم على ليتوانيا الثلاثاء المقبل في فيلنيوس ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وتحتل البرتغال المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من مباراتين، بفارق ثماني نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي لعبت أربع مباريات حتى الآن على غرار لوكسمبورغ الثانية برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف أمام صربيا الرابعة والتي خاضت ثلاث مباريات، فيما تحتل ليتوانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر تصفيات أمم أوروبا 2020.. بيبي ينسحب من تشكيلة البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.