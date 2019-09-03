تصفيات أمم أوروبا 2020.. بيبي ينسحب من تشكيلة البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أمس، أن قطب دفاع منتخب بلاده وفريق بورتو المخضرم بيبي، انسحب من التشكيلة المدعوة لمواجهة صربيا وليتوانيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وذكر الاتحاد البرتغالي، أن بيبي (36 عاما)، غير مؤهل لخوض المباراتين بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات، دون المزيد من التوضيحات.

وتابع أن قطب دفاع بنفيكا الواعد فيرو (22 عاما)، حظي بالمناسبة بفرصة التواجد للمرة الأولى في صفوف المنتخب الأول لتعويض غياب بيبي.

وتحل البرتغال، بطلة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019، ضيفة على صربيا السبت المقبل في بلغراد، ثم على ليتوانيا الثلاثاء المقبل في فيلنيوس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحتل البرتغال المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من مباراتين، بفارق ثماني نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي لعبت أربع مباريات حتى الآن على غرار لوكسمبورغ الثانية برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف أمام صربيا الرابعة والتي خاضت ثلاث مباريات، فيما تحتل ليتوانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.