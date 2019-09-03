وقال عملاق المواقع الاجتماعية إنه يفكر في إطلاق نسخة تجريبية في الوقت الحالي، دون تحديد الموعد، وفقا لـ TechCrunch.
ورصدت الباحثة، جين مانشون وونغ، نموذجا أوليا لرمز مخفي داخل تطبيق "فيسبوك" على نظام "أندرويد"، يوضح إمكانية تفعيل "إخفاء الإعجابات" على التطبيق عما قريب.
ويأتي ذلك بعد قيام "إنستغرام" باختبار الخطة في بلدان معينة، لمعرفة آثارها على مدمني استخدام مواقع الإنترنت.
وطُبق إجراء "إخفاء الإعجاب" على "إنستغرام"، في جميع أنحاء كندا واليابان وإيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا.
ويسمح النموذج الجديد للمستخدمين برؤية عدد الإعجابات على منشوراتهم الخاصة، دون القدرة على كشف عداد الإعجابات على مشاركات الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "إنستجرام".. "فيس بوك" تخطط لإخفاء "الإعجاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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