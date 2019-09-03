وبحث ظريف خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الذي يزور طهران آخر التطورات في سوريا، وجهود الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا، فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وبدء عملها.
وأشار ظريف إلى جهود بلاده في محاربة الإرهاب والتطرف في إطار العملية السياسية السورية وتشكيل اللجنة الدستورية السورية بالتعاون مع الدول الضامنة والأمين العام للأمم المتحدة، واعتبر أن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها.
وأكد وزير الخارجية الإيراني على عزم بلاده على حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية، مضيفاً أن طهران دعمت أي تعاون إيجابي بين دمشق والأمم المتحدة وشجعت الاتصالات بين الجانبين.
ووفقاً لبيان الخارجية الإيرانية فقد قدّم المبعوث الأممي غير بيدرسون شرحاً بشأن آخر الجهود المبذولة من قبله عبر استشارة بعض الدول المعنية بالأزمة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف خلال لقائه مع بيدرسون: أمريكا تعيق تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتمنع بدء عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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