التغيير: الاوضاع مستقرة بالبحر الاحمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت قوى الحرية والتغيير استقرار الأوضاع الأمنية بولاية البحر الأحمر وذلك عقب الانتشار الواسع للقوات المسلحة والشرطة والدعم السريع بالولاية.

وأشار القيادي بالحرية والتغيير عضو الوفد المركزي لاحتواء أحداث بورتسودان وجدي صالح في تصريح له إلى تواصل الجهود داخل الأحياء بمدينة بوروتسودان لتعزيز وحماية التعايش السلمي بين مكونات الولاية والتأكيد على قطع الطريق أمام أي محاولة لتفتيت النسيج المجتمعي حتى لا يستغل كمهدد للثورة وأهدافها.

وأشار صالح إلى التنسيق بين الوالي والأجهزة التنفيذية وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بهدف إعادة الاستقرار للمدينة، مؤكداً الجلوس مع الإدارات الأهلية وكل القطاعات لأجل التأكيد على السلم والأمن المجتمعي بالولاية. المادة السابقة قياديو المؤتمر الوطني المعتقلون يستشفون بعلياء والسلاح الطبي… المقالة القادمة إيفانكا ترامب تجذب الأضواء بإطلالة مثيرة جدا

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