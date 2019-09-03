شاب يقتل صديقه المقرب طعناً بسكين لهذا السبب…

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الخليج 365:
لقى شاب حتفه طعناً بالسكين على يد صديقه بسبب منديل، وحسب التفاصيل الورادة في البلاغ أمام قاضي محكمة جنايات حي النصر مولانا فهمي عبد الله مالك، فإن المتهمين كانا مخمورين، والتقيا بقرب سوق غبوش بمايو، وذهبا معاً إلى تناول وجبة العشاء، وفي الطريق دخل المتهم إلى البوتيك وقام بشراء منديل، وقام المجني عليه بأخذ المنديل منه، وطالبه المتهم بحسب صحيفة آخر لحظة – باسترجاع المنديل إلا أن المجني عليه رفض أن يرده إليه وكان يريد الصعود إلى الركشة والذهاب إلا أن المتهم حاول أن يوقفه بتسديد طعنة إليه في معدته وسقط على الأرض وفقد الوعي، وتم إسعافه إلى المستشفى بواسطة أصدقائه، وقبل الوصول إلى المستشفى فارق الحياة وتم تحويله إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، وتم القبض على المتهم وبالتحري معه أفاد الشرطة أنه ليس هنالك أي خلافات بينهما، وبعد اكتمال التحريات تم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.
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