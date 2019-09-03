الكتابة على قشر البصل !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* صدر قرار باستئناف العام الدارسي ..

* القرار لابد أن يكون على هذا النحو (استئناف العام الدراسي لو ما جات مطرة) ..

* لو ما جات مطرة دي أهم حاجة ..

* عندنا في السودان مطرة واحدة ممكن تعلق الدراسة وتلغي العرس وتقطع الظلط ..

* حاجة تكسف ..

* عندما تتعطر الفتاة بعطر رجالي فهذا لا يعني أن يسأل الرجل من سعر (الخمرة) .

* العطر الرجالي قد لا ينقص من أنوثة المرأة ولكن العطر النسائي يغتال شخصية الرجل .

* لو تعامل الوداد المغربي بذكاء لخاض مباراة الإياب أمام المريخ بأم درمان أيضاً ..

* كان تلعبوا مباراة الرد هنا برضو ..

* التلتلة ما في ليها داعي ..

* كده كده المريخ طار ..

* لكن ما مشكلة سافروا ففي السفر فوائد ..

* أصلاً دي ح تكون آخر سفرية للمريخ السنة دي ..

* حالة صعبة ..

* حاولت أن أقنعها بأن (لستك القروش) ليس من مستلزمات (الهاتف الربيكا) ، ولكنها أقنعتني بأن القروش (البيربطوها) قد ولى زمانها وراح .

* معظم بنات حلتنا يربطن هواتفهن بلستك قروش .

* الهاتف يا كافي البلا بقي زي (القرد) بيربطو من (النص) .

* أصدق كلام في الحب بيطلع من تلفون ربيكا مربوط بلستك قروش من نصو .

* وأجمل فتاة قابلتني كانت تخجل من شكل هاتفها مع أن (شكلها هي) تخجل منه القمرة .

* المهم .

* التحية لكل بت رابطة تلفونها بلستك قروش والتحية لكل ولد ما قاعد يلبس كارينا .

* أنا واحد من الذين أكلوا (ورق الجرايد) عندما وجدت (حتة باسطة) لاصقة في الورقة .

* كنا نأكل الورقة حتى لا تفلت منا (بواقي الباسطة) .

* غايتو في الدنيا دي أخلصنا للباسطة جنس إخلاص .

* سألته في لحظة مطر : أيهما أرحم (الشيب أم الصلعة) فكان رده : حلوة النعيمية .

* الرموش تركيب والعدسة لاصقة والأظافر صناعية والشفايف محقونة والجسم وارم من أثر (النجمة) والشعر باروكة واللون زي لون كبدة الإبل .

وبعد ده تقول ليك أنا ما عارفة مرتبي بينتهي من أول الشهر ليه ؟

* وغايتو جنس غايتو ..

* عندما كان الدولار يعادل (2) جنيه، كنا نحس بأن (الجيوب) الموجودة في (الجلابية) و(القميص) ما ذات قيمة ..

* الجلابية فيها (3) جيوب بخلاف (جيب الساعة) الموجود غرب (الصدر) وجنوب (البطن) ..

* وعندما (وقع الجنيه) وأصبحت القروش رخيصة أصبحنا نطالب بأن تصبح الجلابية (جيب كبير) ..

* في العادة الزول بيلبس جلابية فيها جيوب، والآن حقو نلبس جيوب فيها جلابية..

* نحن محتاجين للجيوب أكتر من الجلابية..

* تملأ جيوب جلابيتك التلاتة عشان تمشي تشتري ليك عدد (واحد) بصلة للملاح و(واحد) صباع معجون ..

* وإذا أردت من باب الفشخرة أن تشتري (ربع كيلو لحمة وكيلو بطاطس وكيس مكرونة وجرسلين ورطل لبن) فهذا يتطلب أن تلبس (جيب كبير فيهو جلابية)..

* ولذلك أتوقع الواحد لما يمشي يقول للترزي أعمل لي جيب طولو مترين وعرضو متر ونص وأعمل فيهو نص دستة زراير..

* زراير بـ(الحاء) ..

* قالوا في (3) ما بتقدر تنساهم في حياتك ..

1- زول نساك وأنت في زنقة

2- زول ما نساك وأنت في زنقة ..

3- والزول الزنقك ذاتو ..

* ومع الظرف الاقتصادي الحالي أقول : في تلاتة ما بتنسوا (الزول البيدفع ليك في المواصلات) و(الزول البيزح ليك من محلو في صف البنزين) و(الضيف البيجيك زيارة ومعاهو كيس رغيف) ..

* أكثر ما يضر (المريض) على الإطلاق هو (التشخيص الخاطئ) و(تأخير التشخيص) ..

* كثير منا تعرَّض في حياته لتشخيص خاطئ بسبب (طبيب بليد) أو بسبب (معمل طبي خربان) ..

* وبدلاً من أن تتعالج من مرضك الأول فأنك بسبب التشخيص الخاطئ ستُعالج مرض أصلاً هو ما عندك وبالتالي ستضر نفسك بسبب علاج أنت لا تحتاج له ..

* وأعتقد أن هذه من أكبر مشاكلنا في المجال الطبي وفي مجال الحياة بشكل عام ..

* عوجة كبيرة ..

* لا تبحث عند الناس عن ناس .

* ما ح تلقي زولك الدايرو في زول جديد .

* و…و…

ولو تعاين ليها تملأ ود عينك ولو تعاين ليك …. (حاسب بص الوالي ما يفوتك) .