الكتابة على قشر البصل !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* صدر قرار باستئناف العام الدارسي ..
* القرار لابد أن يكون على هذا النحو (استئناف العام الدراسي لو ما جات مطرة) ..
* لو ما جات مطرة دي أهم حاجة ..
* عندنا في السودان مطرة واحدة ممكن تعلق الدراسة وتلغي العرس وتقطع الظلط ..
* حاجة تكسف ..
* عندما تتعطر الفتاة بعطر رجالي فهذا لا يعني أن يسأل الرجل من سعر (الخمرة) .
* العطر الرجالي قد لا ينقص من أنوثة المرأة ولكن العطر النسائي يغتال شخصية الرجل .
* لو تعامل الوداد المغربي بذكاء لخاض مباراة الإياب أمام المريخ بأم درمان أيضاً ..
* كان تلعبوا مباراة الرد هنا برضو ..
* التلتلة ما في ليها داعي ..
* كده كده المريخ طار ..
* لكن ما مشكلة سافروا ففي السفر فوائد ..
* أصلاً دي ح تكون آخر سفرية للمريخ السنة دي ..
* حالة صعبة ..
* حاولت أن أقنعها بأن (لستك القروش) ليس من مستلزمات (الهاتف الربيكا) ، ولكنها أقنعتني بأن القروش (البيربطوها) قد ولى زمانها وراح .
* معظم بنات حلتنا يربطن هواتفهن بلستك قروش .
* الهاتف يا كافي البلا بقي زي (القرد) بيربطو من (النص) .
* أصدق كلام في الحب بيطلع من تلفون ربيكا مربوط بلستك قروش من نصو .
* وأجمل فتاة قابلتني كانت تخجل من شكل هاتفها مع أن (شكلها هي) تخجل منه القمرة .
* المهم .
* التحية لكل بت رابطة تلفونها بلستك قروش والتحية لكل ولد ما قاعد يلبس كارينا .
* أنا واحد من الذين أكلوا (ورق الجرايد) عندما وجدت (حتة باسطة) لاصقة في الورقة .
* كنا نأكل الورقة حتى لا تفلت منا (بواقي الباسطة) .
* غايتو في الدنيا دي أخلصنا للباسطة جنس إخلاص .
* سألته في لحظة مطر : أيهما أرحم (الشيب أم الصلعة) فكان رده : حلوة النعيمية .
* الرموش تركيب والعدسة لاصقة والأظافر صناعية والشفايف محقونة والجسم وارم من أثر (النجمة) والشعر باروكة واللون زي لون كبدة الإبل .
وبعد ده تقول ليك أنا ما عارفة مرتبي بينتهي من أول الشهر ليه ؟
* وغايتو جنس غايتو ..
* عندما كان الدولار يعادل (2) جنيه، كنا نحس بأن (الجيوب) الموجودة في (الجلابية) و(القميص) ما ذات قيمة ..
* الجلابية فيها (3) جيوب بخلاف (جيب الساعة) الموجود غرب (الصدر) وجنوب (البطن) ..
* وعندما (وقع الجنيه) وأصبحت القروش رخيصة أصبحنا نطالب بأن تصبح الجلابية (جيب كبير) ..
* في العادة الزول بيلبس جلابية فيها جيوب، والآن حقو نلبس جيوب فيها جلابية..
* نحن محتاجين للجيوب أكتر من الجلابية..
* تملأ جيوب جلابيتك التلاتة عشان تمشي تشتري ليك عدد (واحد) بصلة للملاح و(واحد) صباع معجون ..
* وإذا أردت من باب الفشخرة أن تشتري (ربع كيلو لحمة وكيلو بطاطس وكيس مكرونة وجرسلين ورطل لبن) فهذا يتطلب أن تلبس (جيب كبير فيهو جلابية)..
* ولذلك أتوقع الواحد لما يمشي يقول للترزي أعمل لي جيب طولو مترين وعرضو متر ونص وأعمل فيهو نص دستة زراير..
* زراير بـ(الحاء) ..
* قالوا في (3) ما بتقدر تنساهم في حياتك ..
1- زول نساك وأنت في زنقة
2- زول ما نساك وأنت في زنقة ..
3- والزول الزنقك ذاتو ..
* ومع الظرف الاقتصادي الحالي أقول : في تلاتة ما بتنسوا (الزول البيدفع ليك في المواصلات) و(الزول البيزح ليك من محلو في صف البنزين) و(الضيف البيجيك زيارة ومعاهو كيس رغيف) ..
* أكثر ما يضر (المريض) على الإطلاق هو (التشخيص الخاطئ) و(تأخير التشخيص) ..
* كثير منا تعرَّض في حياته لتشخيص خاطئ بسبب (طبيب بليد) أو بسبب (معمل طبي خربان) ..
* وبدلاً من أن تتعالج من مرضك الأول فأنك بسبب التشخيص الخاطئ ستُعالج مرض أصلاً هو ما عندك وبالتالي ستضر نفسك بسبب علاج أنت لا تحتاج له ..
* وأعتقد أن هذه من أكبر مشاكلنا في المجال الطبي وفي مجال الحياة بشكل عام ..
* عوجة كبيرة ..
* لا تبحث عند الناس عن ناس .
* ما ح تلقي زولك الدايرو في زول جديد .
* و…و…
ولو تعاين ليها تملأ ود عينك ولو تعاين ليك …. (حاسب بص الوالي ما يفوتك) .
كانت هذه تفاصيل خبر الكتابة على قشر البصل !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.