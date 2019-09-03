"محمد الفكي" ناطقا رسميا باسم المجلس السيادي السوداني

أعلنت مصادر، تسمية عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي ناطقا رسميا باسم المجلس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

أعلن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيعلن مساء اليوم الثلاثاء تشكيلة حكومته الجديدة.

وحسب المصدر، فإن هناك توافقا تاما بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، حيث تمت تسمية محمد عبد الله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وبين الأسماء المقترحة:

-وزارة الخارجية: أسماء محمد عبد الله (من اختيار حمدوك)

-وزارة المالية: إبراهيم البدوي

-وزارة الصحة: أكرم التوم

-وزارة التعليم العام: محمد الأمين التوم

-وزارة الصناعة: طارق عبد السلام أبو العلا (مرشح تجمع المهندسين)

-وزارة الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم

-وزارة الري: ياسر عباس النو

-وزارة الزراعة: عيسى عثمان شريف (من اختيار حمدوك)

-وزارة الثروة الحيوانية: خديجة محمد خير (من اختيار حمدوك)

-وزارة مجلس الوزراء: السفير عمر منيس (كان من ضمن المرشحين لتولي منصب وزارة الخارجية)

-وزارة البنى التحتية: هاشم الطاهر شيخ طه (من اختيار حمدوك وتم اختياره بناء على الكفاءة وتحقيقا للتوازن المناطقي)

-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: لينا الشيخ محجوب

-وزارة العدل: محمد عبد السلام

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-وزارة الشباب والرياضة: ولاء عصام البوشي

-وزارة التعليم العالي: انتصار صغيرون

-وزارة الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح

-وزارة الحكم الاتحادي: عمر علي جماع (مرشح من اختيار حمدوك من الإداريين)

-الشؤون الدينية: الزين مفرح

وحسب رؤية حمدوك، فإن بعض الوزارات تحتاج إلى "وزراء دولة"، وبينها وزارات الخارجية، الصناعة والتعدين، الثقافة والإعلام، الشباب والرياضة، البنى التحتية.

اقتربت الحكومة السودانية من رؤية النور بعد أن أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، بتوافق رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على العديد من الأسماء المطروحة.

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع من لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن حمدوك وقوى التغيير توافقوا على أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب وزارات من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده لقوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم.

وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزاري في غضون ساعات اليوم الثلاثاء، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية.

ملاحظات حمدوك

وكانت مراسلة "العربية"، أوضحت في وقت سابق، أن قوى الحرية والتغيير، وبعد اجتماعها مساء السبت برئيس الحكومة المكلف، وتلقيها ملاحظات الأخير حول بعض الأسماء التي رفعتها إليه، بحثت تلك الملاحظات.

واجتمع رئيس الوزراء السوداني، مساء السبت، مع وفد من قوى الحرية والتغيير لإجراء مشاورات نهائية قبل إعلان فريقه الوزاري.

كما أشارت إلى أن حمدوك طلب إضافة أسماء مرشحة لبعض الوزارات، من خارج القائمة التي تسلمها من قبل "الحرية والتغيير".

وأوضحت أن حمدوك طلب مراعاة التمثيل المناطقي في البلاد (إنصاف بعض أقاليم البلاد غير الممثلة، كشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان)، كما طلب الاعتماد على معايير الكفاءة والتحصيل الأكاديمي.

إلى ذلك، أفادت بأن الرئيس المكلف طلب إنصاف التمثيل النسائي.

يذكر أنه كان من المفترض أن يعلن حمدوك تشكيلة الحكومة، الأربعاء الماضي، لاسيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت سلمته ليل الثلاثاء الماضي قائمة ترشيحاتها إلا أن الإعلان تأجل.