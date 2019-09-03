السيول تضرب 14 ولاية سودانية وتخلف خسائر فى الممتلكات

تسببت السيول فى السودان، بخسائر جسيمة فى الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية من مستشفيات ومدارس فى 14 ولاية سودانية خصوصا فى العاصمة الخرطوم، حيث لا تزال السلطات تحاول حصر الأضرار .
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