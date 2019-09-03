مجلس السيادة: إعلان الحكومة خلال 28 ساعة

عقد مجلس السيادة الإنتقالى بالقصر الجمهوري اليوم اجتماعا استثنائيا بحضور الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء . وقال عضو المجلس والمتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكى سليمان فى تصريح صحفى، أن الاجتماع ناقش تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. وأكد على ضرورة الإسراع فى تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة وقضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب مانصت عليه الوثيقة الدستورية . وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكى أن الاجتماع استمع الى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول اسباب التأخير و الصعوبات التى تواجه التشكيل فى بعض الوزارات والتى اوجزها فى رغبته فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التى قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندرى. واضح الفكى أن المجلس تفهم اسباب التأخير و وعد بالمساعدة فى إكمال أسماء الوزراء ، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال ٤٨ ساعة كأقصى تقدير. وسيعقد مجلس السيادة غدا الأربعاء اجتماعا بحضور رئيس الوزراء فى إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذى.



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