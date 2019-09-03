الجامعة العربية في خدمة العدو.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

العملية الدقيقة والشجاعة والجريئة التى أقدمت عليها المقاومة الاسلامية فى لبنان ردا على العدوان الصهيونى الاسبوع الماضى ، شكلت هذه العملية درسا لكل متخاذل يهاب العدو ومواجهته ويخذل من سلوك طريق العزة والكرامة المتمثل فى الجهاد والمقاومة ورفض الاحتلال الصهيونى والصلف الغربى .

هذه العملية الكبيرة معنى ومغزى وتاثيرا انعكست على الشارع العربى والمسلم فرحا وابتهاجا واحساسا بالعزة والمنعة والكرامة واحتفى بها الاحرار وهم يرون المقاومة تردع العدو وتجبره على الانكفاء على ذاته وجنرالاته وقادته الامنيين يصرحون بانهم لايرغبون فى التصعيد مما يعنى ان العملية البطولية حققت هدفها وزيادة ، وكما انعكست هذه العملية الجهادية على الاحرار فرحا وسرورا واعتزازا بمواقف المقاومين فانها فى نفس الوقت انعكست على الداخل الصهيونى ومجتمع العدو الهش انعكست عليه خوفا وفزعا ورعبا ومزيد التأكيد على مصداقية المقاومة ووفائها بوعدها ومصداقيتها العالية جدا التى يقر بها العدو ، والداخل الصهيونى فى رعبه من المقاومة كان حانقا على قيادته السياسية التى لم تزدد عنده الا انكشافا لسوءاتها وظهورا لعوراتها ، كيف لا ونتنياهو يتخبط يمنة ويسرة فلا هو يستطيع التأمين على جهوزية المقاومة لردع اى تفلت اسرائيلى ولا هو يتمكن من مواجهة الجمهور الاسرائيلى المنزعج من تعاظم قدرات المقاومة وتراكم الخبرات الذي توفر لها مما يجعلها الاقرب للنصر فى اى حرب شاملة قادمة والحال هذا وحزب الله لم يتم اختباره ولا المقاومة الفلسطينية فى الداخل وقد طور المحور قدراته وعاظم من كفاءاته الى الحد الذى يجعله على مقدرة لازالة كيان الاحتلال من الوجود ان نشبت الحرب وقام الجميع بشن هجمات بالاف الصواريخ فى وقت واحد من كل الجهات فان بقاء الكيان حينها سيكون ضربا من الخيال.

الخطوات الجبارة التى ثابرت عليها المقاومة وعملت على تركيزها اثمرت نصرا وعزا افرح كل الاحرار لكنه فى نفس الوقت ترك عند عملاء الصهيونية والاستكبار من بنى جلدتنا ترك عندهم حالة من الارتباك بل والحنق وهم الذين لايريدون للمقاومة ان تنتصر ولايحبون ان يروا لها موقفا كريما يعجب الجمهور العربى والمسلم وهم بهذا انما تغيظهم المقاومة بنجاحاتها المستمرة ويقفون بلا حياء فى صف العدو وينطقون بلسانه ، وابرز مصاديق هذا الوصف الجامعة العربية التى بدل ان تدعم العملية البطولية للمقاومة فى لبنان اتخذت منحى تخذيليا يخدم العدو ويحاول ان يفت فى عضد الاجماع العربى ، وهذه المؤسسة التى يفترض ان تكون بوتقة للوحدة ومكانا تذوب فيه الخلافات اذا بها تصبح بوقا للعدو واحدى الياته لتمزيق الامة والا فما معنى قولها – تعليقا على عملية حزب الله – ان انفراد جهة او فصيل بالقرار لايصب فى مصلحة لبنان ؟ اليس هذا القول تخذيلا يخدم العدو ؟