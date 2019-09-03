محكمة الطعون الإدارية تنظر طلباً بحل حزب المؤتمر الوطني

تسمتع محكمة الطعون الإدارية في جلسة لدفوعات المؤتمر الوطني حول طلب حل الحزب ومصادرة أمواله وأصوله بعد رفض مجلس الأحزاب طلباً تقدمت به منظمة ” زيرو فساد “ بحل حزب الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكانت محكمة الطعون الإدارية حددت يوم 3 سبتمبر موعداً أخيراً لسماع دفوعات حزب المؤتمر الوطني حول امتلاكه “كتائب ظل” وطلب حل ومصادرة أموال الحزب.

وفي وقت سابق قدمت منظمة “زيرو فساد” طعناً لدى محكمة الطعون الإدارية ضد قرار مجلس الأحزاب الذي رفض طلب المنظمة بحل المؤتمر الوطني، فيما لم يحضر ممثل للحزب جلسات المحكمة.

وحدد القاضي اليوم لعقد جلسة أخيرة لسماع دفوعات المؤتمر الوطني وأردف: (حال عدم حضور الحزب الجلسة المقبلة سيصدر القاضي إعلاناً بالنشر للحزب، وحال عدم الحضور بعد ذلك سيحدد القاضي جلسة أخيرة لإصدار قرار نهائي).