“العليا” تؤيد شطب الاتهام في مواجهة متهمة أجنبية بقضية “شقة شمبات”

التاريخ: 03-سبتمبر-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة Advertisements أيدت المحكمة العليا القرار الصادر من محكمة الموضوع بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة الخامسة (أجنبية)، وذلك في قضية مجزرة شقة شمبات. وجاء القرار على خلفية طعن تقدم به محامي دفاع المتهمة (الأجنبية) للمحكمة العليا طاعناً في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت بإلقاء القبض على المتهمة، وأعادت المحكمة العليا ملف القضية لمحكمة الموضوع التي حددت جلسة في الثامن من الشهر الجاري لمواصلة السير في إجراءات البلاغ، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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