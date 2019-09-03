طالب يتهم نظامي بنهب امواله تحت تهديد السلاح

التاريخ: 03-سبتمبر-2019
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اتهم طالب نظامي بنهب هاتفه وامواله بعد تهديده بالسلاح ومقاومته له اثناء اجرائه لمكالمة بالشارع لتنتهي بنزع الشاب لقميص المتهم الذي فر هارباً بالموبايل, وقال في بلاغه لشرطة الخرطوم شمال بان متهماً قام بنهبه جهاز موبايل ومبلغ “26” ألف جنيه وذلك جوار فندق كورال بالمقرن.
وأفاد الشاكي في تحريات الشرطة بانه كان يستقل عربته وتوقف لاجراء مكالمة واثناء ذلك حضر اليه شخص يرتدي الزي العسكري ووضع سلاحه بندقية كلاشنكوف على عنقه وانتزع منه الموبايل وبحسب ما اوردت صحيفة الأهرام اليوم قام الشاكي بمقاومته وتمكن من نزع القميص العسكري بينما هرب المتهم, وارشد الشاكي الشرطة على المتهم الذي دونت في مواجهته بلاغ بالنهب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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