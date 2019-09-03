ليفربول يخطط لـ"المفاجأة المدوية".. صلاح للبيع من أجل نجمين

يستعد ليفربول الإنجليزي لمفاجأة أنصاره بقرار غير متوقع، حيث تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية تكرار سيناريو عام 2018، حين باع "الريدز" أحد أفضل نجومه.

وفي عام 2018، باع ليفربول نجمه البرازيلي، فيليبي كوتينيو، (27 عاما) إلى برشلونة مقابل نحو 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليونا كحوافز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الفريق الإنجليزي يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ يدرس فكرة بيع نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وتابعت "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".

وأضافت أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.

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واندلعت "أزمة مكتومة" داخل صفوف "الريدز" خلال الأيام الأخيرة عقب اعتراضات صاخبة من نجمه السنغالي ساديو ماني على ما يفترض أنه عدم تمرير للكرة من قبل صلاح، إلا أن المدير الفني يورغن كلوب هون من الأمر، مؤكدا أن المسألة تبقى متعلقة بتقدير اللاعبين على أرض الملعب.

ويدعم المدير الرياضي بالنادي، مايكل إدواردز، هذا المقترح، حيث يقول إنه يجب على الفريق الاستفادة من صلاح خلال الصيف المقبل لتعزيز الفريق بشكل أكبر وأحسن.

وربطت تقارير سابقة اسم النجم المصري ببرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، إلا أن الصفقة لم تتم، وهو ما يعني أن الناديين قد يستهدفان صلاح مجددا.

وكانت إدارة ليفربول استفادت من صفقة كوتينيو للتعاقد مع فيرجيل فان ديك وأليسون، وهما لاعبان ساهما بشكل كبير في تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أوروبا والصراع إلى آخر رمق على لقب "البريمرليغ" الموسم الماضي.

يشار إلى أن صلاح وقع، العام الماضي، عقدا طويل الأمد، يفترض أن يستمر بموجبه في ليفربول حتى 2023.

