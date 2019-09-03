صحفي جنوبي يكشف عن بعض تفاصيل مخطط الإصلاح

كشف الصحفي الجنوبي، صلاح بن لغبر، عن بعض تفاصيل مخطط اعادة احتلال الجنوب، في إشارة إلى تحركات حزب الإصلاح الأخيرة والتي كانت تسعى إلى إعادة التنظيمات المتطرفة إلى العاصمة عدن .

وقال بن لغبر في منشور له بالفيسبوك، "القوة الاكبر التي كانت ستغزو عدن يوم 28 الماضي بحسب الخطة، كانت متواجدة في على الحدود بين تعز ولحج ، بقيادة شخص عدنان رزيق، الذي يقود مجاميع داعش والقاعدة في تعز، وآخر يدعى الجبولي مع عسكر زعيل وقادة آخرين من الاخوان" .

وأضاف "وعلى راس تلك القوات الحشد الشعبي الاخواني وانصا رالشريعة ، وقد تم تسليحهم وتجهيزهم بانتظار نجاح الخطة الاعلامية في ارباك المشهد، ونجاح الجزء المتعلق بانتشار العصابات الارهابية والقيام بتفجيرات كبيرة وكثيرة ومفخخات في كل انحاء عدن، للايهام بان المعارك شملت كل نواحي المدينة" .

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وتابع "بعد ذلك وفي حال تم لملمة صفوف القوات الجنوبية ستقوم الالة الاعلامية للاخوان بالايهام بوجود قوات ضخمة قادمة من شرق عدن، حيث تتجه القوات الجنوبية للاحتشاد هناك، بينما تتقدم القوات الاخوانية من تعز مع حلول مغرب الاربعاء".

وأكد بن لغبر أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، احمد الميسري دفع 280 مليون ريال سعودي للجبولي قبل ذلك بيومين لحشد القوات. بالاضافة الى مبالغ ضخمة حولها حمود المخلافي من التمويل القطري خلال الشهر الماضي .. لافتاً إلى أنه كان من المفترض ان يتعاون معهم اشخاص وقيادات تم الدفع لها، لتسهيل كل ذلك من الداخل الجنوبي .

وقال "خطة ماكرة اعتمدت بشكل اساسي على الاعلام ثم على الخلايا الارهابية في الداخل، كمرحلة اولى، على ان تكون المرحلة الثانية مساء بتقدم القوات من تعز، كما حدث في شبوة قبل ذلك" .. لافتاً إلى أن مكرهم رد في نحورهم وانتصر شعب الجنوب بفضل الله وشجاعة وبسالة الجنوبيين ..