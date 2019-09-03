“السدود” تُلاحق “مُروِّجي شائعات” عبر نيابة المعلوماتية

شَرَعَت وحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء في اتّخاذ إجراءات قانونية لفتح بلاغات بنيابة المعلوماتية، لمُلاحقة ومُقاضاة مُتّهمين نشروا معلومات كاذبة وروّجوا لها عبر الوسائط الإلكترونية.

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وقال الناطق باسم الوزارة إبراهيم شقلاوي بحسب صحيفة الصيحة، إنّهم رصدوا ترويجاً لمعلوماتٍ كاذبةٍ بالوسائط الإلكترونية أضرّت بالعَمل عن اعتقال مُهندسين بوحدة تنفيذ السدود قاموا بفتح بوابات سد الروصيرص في غير توقيتاته المعلومة، وهذا حديثٌ غير صحيحٍ، بجانب انهيار جسر عائم بمنطقة سيتيت، علماً بأنّ الجسر ليست له علاقة بالوحدة أو مشروعاتها في ولايات الشرق.

وأضاف شقلاوي: “هذه المعلومات المُنافية للحَقيقة كان لها بالغ الضرر على العاملين بالوزارة وعلى مشروعات الوحدة التي يتعامل معها المُواطنون بالثقة، وعلى أُسر المُهندسين وأهلنا في منطقة مشروع أعالي عطبرة وسيتيت والمُموّلين كَافّة لمشروعات الوحدة على المُستويين الداخلي والخارجي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)