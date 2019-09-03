الشيوعي يجدد رفضه للمشاركة في الحكومة الانتقالية

التاريخ: 03-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أعلن الحزب الشيوعي السوداني عدم مشاركته في الحكومة المُرتقبة في كل المستويات “السيادي، الوزاري والتشريعي”, وجدد رفضه للوثيقة الدستورية ووصفها بأنها كرّست لهيمنة العسكر على كل مفاصل السلطة في البلاد. وكشف الشيوعي في بيان أمس، عن تفاصيل الاجتماع الاستثنائي الأخير للجنة المركزية للحزب الذي عقد “الخميس الماضي”, وأوضح أنه ناقش ورقة سياسية مقدمة من المكتب السياسي, وأشار إلى أنه بعد مناقشات مستفيضة أجازت اللجنة المركزية الورقة مع إدخال ملاحظاتها وتعديلاتها عليها. وأكد البيان أن اللجنة المركزية تمسكت بقرارها السابق بعدم المشاركة في كل مستويات الحكم “السيادي,الوزاري, والتشريعي”, فضلاً عن رفضها القاطع للوثيقة الدستورية, وشدّدت بحسب صحيفة آخر لحظة أنها تمس السيادة الوطنية, إضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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