وفد أممي أفريقي رفيع يزور الخرطوم أكتوبر المقبل

التاريخ: 03-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة كشف مصدر، عن زيارة مُرتقبة لوكيل الأمين العَام للأمم المُتّحدة لعمليات حفظ السَّلام جون بيير لاكروا، ومُفوِّض السلم والأمن بالاتّحاد الأفريقي إسماعيل شرقي إلى السودان أوائل أكتوبر المقبل. Advertisements وكان مجلس الأمن الدولي استمع الأسبوع الماضي إلى إحاطة من جون بيير حَول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي المُختلطة في دارفور “يوناميد”، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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