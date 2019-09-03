الهندي: جاهزون لتوحيد الأحزاب الاتحادية التي عارضت النظام

التاريخ: 03-سبتمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” صديق الهندي عن جاهزية حزبه للتعاون مع بقية الفصائل لتوحيد الأحزاب الاتحادية التي عارضت النظام السابق, وقال الهندي في تصريح عقب اجتماع الهيئة “القيادية لحزبه أمس ان الوحدة مع كل من تصدر المشهد في العهد السابق. وأضاف “لاعزل لأحد في الوحدة الاتحادية لكن على الذين تصدروا المشهد في العهد السابق أن يتأخروا شوية”, وأردف أيضاً: “من الصعب على الاتحاديين الذين سيذهبون لمقابلة جماهيرهم أن يقابلوهم بالوجوه التي كانت تدافع عن النظام السابق”. وكشف الهندي بحسب صحيفة آخر لحظة عن اجتماع موسع لحزبه خلال أسبوعين للبت نهائياً في أمر الوحدة, وحول موقف حزبه من التجمع الاتحادي قال إنهم كانوا جزءاً منه كفعل نضالي وفي الموقف. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

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