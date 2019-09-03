تفاصيل لقاء سفير بريطانيا في جوبا بقادة الجبهة الثورية

عقد سفير بريطانيا في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان كريس ثروت اجتماعاً مع قيادات الجبهة الثورية السودانية، وحضر الاجتماع كل من رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل ابراهيم ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي وفصيل الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح (مالك عقار وياسر عرمان) وغاب عبد العزيز الحلو.

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وعقد الاجتماع في مقر اقامة السفير البريطاني في جوبا صباح أول أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، ويأتي الاجتماع متزامناً مع مبادرة الرئيس سلفا كير ميارديت لجمع الحركات مع حكومة الخرطوم للتفاوض حول السلام، وبحسب ما نقل عن السفير البريطاني فإنه ناقش مع الجبهة الثورية دور لجنة السلام واهمية التنوع في الحكومة، في وقت وصل فيه رئيس حزب المؤتمر السوداني صباح أمس إلى جوبا، حيث من المقرر أن يلتقى بقادة الجبهة الثورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)