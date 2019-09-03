التاريخ: 03-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أقرّ وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار بأنّ مُناشدات وزارته للمجلس السيادي، لإطلاق سراح وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حمّيدة ووكيل الصحة الأسبق كمال عبد القادر باءت بالفشل، وقال إنّ السلطات أخطرتهم بأنّ اعتقالهما لظُروفٍ خاصّة بسلامتهما من أيِّ اعتداءات. Advertisements إلى ذلك، أقرّ الوكيل في تصريحٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، بعدم وصول أمصال العقارب للمؤسسات الصحية رغم وجودها بالمخازن، وأكد وجود فجوة في الدواء، ووصف عملية عدم وفرة الدواء بالمُتوارثة، ونادى بضرورة برمجة مديونية القطاع الخاص البالغة (83) مليون دولار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: المُناشدات لإطلاق سراح “حمّيدة” وكمال عبد القادر باءت بالفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.