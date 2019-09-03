التغيير: الوثيقة الدستورية ليست سدرة منتهى الثورة

Advertisements

توقعت قوى ‘علان الحرية والتغيير أن تكون ثورة ديسمبر التي قادها الشعب السوداني واسقط عبرها نظام الانقاذ آخر الثورات باعتبار انها مستمرة ومحروسة حتى تحقيق آخر مطلب لكل السودانيين. وقطعت بأن الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي ليس هما سدرة منتهي الثورة وإنما مجرد مدخل لمعارك جديدة.

وقال القيادي بقوي الحرية والتغيير د.أمجد فريد, في ندوة لجنة المعلمين بمدينة بحري مساء أمس بحسب صحفية آخر لحظة, إن نظام الانقاذ المخلوع أنشأ الولايات والحكم اللامركزي من أجل الرشوة السياسية وليس لتحقيق الكونفدرالية، ما أدى لتدني الخدمات بصورة مريعة وإحتكار موارد البلد في أيدي فئة محدودة بالعاصمة الخرطوم.

وأشار إلى أن النسب والإحصائيات توضح فوارق كبيرة خاصة في التعليم مدللاً بتوفر معلم واحد لعدد “30” تلميذاً في ولايات الشمال, بينما يتوفر مدرس واحد لكل “80” طالباً في ولايات الغرب, وأضاف “ولايتي الخرطوم ونهر النيل وحدها تستحوذان على نسبة 90″%” من حجم الإمداد الكهربائيبينما ولايات دارفور الخمس وكردفان الثلاث والنيل الازرق تحظى بنسبة 4″%” فقط من حجم الإمداد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)