نيابة الفساد تقبض على مدير مركز المعلومات بالبحر الأحمر

ألقت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في البحر الأحمر، القبض على مدير مركز المعلومات بالولاية أحد رموز النظام البائد. وقال مصدر إن الموقوف يواجه تهماً تحت المواد (188/أ) رشوة، (89) مخالفة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار والحماية، (177/2) خيانة الأمانة، (29) إجراءات مالية ومحاسبية ومواد أخرى . ووفقاً للمصدر فإن مدير مركز المعلومات انتدبه والي البحر الأحمر الأسبق علي أحمد حامد، وأنشأ المركز بقرار الوالي وجعله متحكماً في كافة القطاعات والوحدات الحكومية.

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وأشار المصدر إلى أن المتهم كان قد تعدى على صلاحيات أمين عام الحكومة ومسؤولين بالأراضي عبر إيقاف إيرادات الأراضي، وقام بنقل كافة أجهزة الحاسوب من إدارة الأراضي إلى مكتبه، ووضع يده على جميع الأراضي الحكومية والساحات المنزوعة بتوجيه من الوالي الأسبق علي أحمد حامد الذي يواجه هو الآخر أمراً بالقبض في بلاغات بذات النيابة، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)