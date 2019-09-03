متى تعلن الحكومة الإنتقالية بالسودان؟

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان أيمن خالد، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد من المحتمل أن يكون خلال أسبوع.

وأضاف خالد، أن هناك مشاورات تجرى منذ أكثر من أسبوع بين مكونات قوى الحرية ورئيس الوزراء والمكون العسكري بالمجلس السيادي للتوافق على التشكيل الوزاري.

وأكد أن الاجتماع الثلاثي لمكونات قوى الحرية والتغيير سيناقش قوائم الترشيحات للحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية السودانية.

وتابع القيادي بقوى الحرية والتغيير : "يشمل الاجتماع التنسيقية ولجنة الترشيحات للوصول للقائمة النهائية التي ستقدم لرئيس الوزراء للاختيار النهائي".

وكان من المنتظر تشكيل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لكن التباينات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء والمكون العسكري أدت لتأخير الإعلان.

وأشار أيمن خالد إلى أنه يأمل حسم الترشيحات بسلاسة للوصول لقائمة حقيقة تعبر عن جماهير الشعب السوداني، ووزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة الوطنية.