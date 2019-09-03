وزير خارجية المانيا يصل البلاد

وصل الخرطوم في الساعات الأولى من صباح اليوم وزير خارجية المانيا هايكو ماس يرافقه وفد رفيع المستوي.
وتأتي الزيارة في إطار جهود المانيا في قضايا الإقتصاد والسلام بالبلاد، باعتبارها عضو فاعل في مجموعة أصدقاء السودان والتي شكلت بعد التغيير الذي حدث بالبلاد وتكوين الحكومة المدنية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء أن الزيارة هي الأولى لمسؤول أوروبي ومسؤول ألماني للبلاد منذ عام 2011.
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