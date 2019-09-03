اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الجريدة

علي عثمان وهاشم الفكي يستشفون بعلياء والسلاح الطبي

قيادي بـ”قحت” الخلافات بيننا وحمدوك بشأن تشكيل الحكومة كبيرة

قرار باستئناف العام الدراسي في منتصف سبتمبر

الشيوعي يجدّد رفضه للمشاركة في الحكومة الانتقالية في كل المستويات

إدارة جامعة الجزيرة تنفي ما تردّد عن بيع مبانيها

الانتباهة

“الانتباهة” تكشف أسباب تأجيل إعلان الحكومة

تفاصيل جديدة حول أحداث الفاشر

تسليم منسوبي العمليات بالمخابرات استمارات التصفية

كباشي لـ”الانتباهة”: سلمنا مرشحي الدفاع والداخلية

العدل والمساواة: لا ننفي أوّ نؤكّد الاتهامات حول أحداث الفاشر

وفاة وإصابة”37″ شخصًا في حادث مروّع بالنيل الأبيض

صوت الأمة

“صوت الأمة” تكشف قائمة التشكيل الوزاري

نيكولا تكشف تفاصيل لقائها بهارون ونافع بكوبر

وفاة وإصابة”37″ شخصًا في حادث بالنيل الأبيض

قانون يمنع بيع الملح غير المضاف إليه اليود

قوى التغيير تحمّل الحركات المسلّحة مسؤولية أحداث الفاشر

التيار

“الحرّية والتّغيير” لـ”التيار”: إعلان تشكيل الحكومة في غضون أسبوعٍ

كباشي لـ”التيار: لا علم لنا بالقائمة الجديدة وستخضع للتّشاور

استئناف العام الدراسي في14 سبتمبر وإلغاء عطلة السبت

محكمة الطعون الإدارية تنظر طلبًا بحل حزب”الوطني”

الصيحة

حميدتي:”خلايا نائمة” تتربّص بالمرحلة الانتقالية

“الثورية”: لا وحود لـ”قحت” بدارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة

إلغاء عطلتي السبت والدورة المدرسية..واستئناف الدراسة14 سبتمبر بالخرطوم

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المجهر:

“حمدوك” يوجه باستئناف العام الدراسي في موعد أقصاه (15) سبتمبر

مصرع وإصابة (37) شخصاً في حادث مروري بالنيل الأبيض

قيادات أهلية تتهم “طرفاً ثالثاً” بتأجيج الصراع بين النوبة والبني عامر

الأهرام اليوم:

اعتماد صرف تحويلات العائدين من العراقي

المحكمة تنظر طلباً بحل حزب المؤتمر الوطني

استئناف الدراسة بالخرطوم (14) سبتمبر وإلغاء عطلة السبت

الشيوعي يقرر مواصلة النضال الجماهيري

اليوم التالي:

“حميدتي”: خلايا نائمة تتربص بالمرحلة الانتقالية

خمسة مرشحين من “حمدوك” وتوقعات بإعلان الحكومة اليوم

رئيس الوزراء يعلن استئناف العام الدراسي في (15) سبتمبر الحالي

الدار:

محاكمة معتمد محلية كرري السابق بتهمة تبديد المال العام

استئناف الدراسة بجميع ولايات السودان في (14) سبتمبر

“قوى التغيير” تبحث تعديلات “حمدوك” في ترشيحات الحكومة

بالصورة والقلم.. مواطن يقتل مطلقته والقبض عليه بولاية الجزيرة

وفاة وإصابة (37) مواطن في حادث مروري بالنيل الأبيض

وحدة تنفيذ السدود تشرع في فتح بلاغات بسبب معلومات كاذبة

آخر لحظة:

خلايا نائمة تسعى لإفشال الحكومة

إدانة معتمد ومحكمة تنظر في حل (الوطني)

ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة (10%)