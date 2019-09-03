إدارة جامعة الجزيرة تكشف حقيقة ما تردد عن بيع مبانيها

نفت إدارة جامعة الجزيرة ما تردد مؤخراً عن بيع مبانيها لصندوق دعم الطلاب، مبينة أن الأمر يأتي في إطار خطة خمسية موقعة بين الطرفين تُنفذ خلال خمس سنوات وليس على الفور.

وتقضي الاتفاقية بأن يقوم صندوق دعم الطلاب ببناء ٣ مبانٍ جديدة نظير عودة المباني التي كانت في الأصل داخليات طلاب وتشمل مبنى الإدارة، والمكتبة، وعمادة شؤون الطلاب لوضعها القديم كداخليات بشرط أن يشغلها فقط طلاب جامعة الحزيرة.

وأكدت إدارة الجامعة أن الخطة الخمسية ليست عقد تنازل وإنما معالجة لسد الفجوة السكنية لطلاب الجامعة على خلفية كثير من الإشكالات المتعلقة بالسكن والتي أثرت سلباً على استقرار الدراسة في الجامعة.

كما أكدت إدارة الجامعة أن الخطة الخمسية أجيزت منذ العام ٢٠١٥م وهي جزء من الخطط الإستراتيجية للجامعة، وتتضمن بناء داخليات من قبل الصندوق داخل حرم الجامعة لصالح طلابها، أو بناء مبانٍ جديدة داخل الجامعة أيضاً على أن تعود الداخليات القديمة لتخصص لسكن طلاب الجامعة.

وشددت الإدارة على أن الطلاب في الوضع العادي هم الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية، مؤكدة أن الاتفاق قام على تصورات ايجابية وتغليب لمصلحة الجامعة، وأنه مر بكل مراحل التشاور في جميع مؤسسات ومجالس الجامعة.