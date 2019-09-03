حادث مروري مروع يودي بحياة 15 شخصاً في النيل الأبيض

توفي 15 شخصاً وأصيب 22 آخرون في حادث مروري، أمس، قرب “لفة أبو كلاب”، على طريق المرور شمال مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض, ووقع الحادث نتيجة اصطدام بص سفري في طريقه من الخرطوم مع آخر كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وأشارت مصادر شرطية إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ من سائق باص “سفريات الدامر”، ما أدى لوفاة 15 شخصاً، وتعرض 22 آخرين لإصابات متفاوتة بالأذى جسيم.

وأكد إسعاف المصابين إلى مستشفى القطينة وتحويل آخرين إلى مستشفي إبراهيم مالك بالخرطوم. وأشار المصدر الشرطي إلى تدوين بلاغ بالحادث بالرقم 141 تحت المواد 62/66.