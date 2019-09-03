قيادي يكشف عن خلافات كبيرة بين وحمدوك وقوى التغيير بشأن تشكيل الحكومة

أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله بوجود خلافات بينهم وبين رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك حول تشكيل الحكومة وصفها بالكبيرة، وكشف عن رفضهم أربعة مرشحين دفع بهم حمدوك من جملة خمسة وقال خلف الله لـ(الجريدة) توافقنا على مرشح حمدوك لوزارة البنى التحتية فقط ورفضنا الأربعة مرشحين الآخرين، وتوقع أن يتم حسم أمر تلك الخلافات في اجتماع أمس .

وأشار الى إنهم تقدموا بمرشحين لشغل 20 وزارة وأربعة وزراء دولة لأربعة وزارات فقط، وجدد خلف الله تمسكهم بالأربعة مرشحين اللذين رفضهم حمدوك، وبرر ذلك لجهة أن تمحيصهم تم في اللجنة التنسقية ولجنة الترشيحات وتم اعتمادهم في المجلس الأعلى لقوى الحرية والتغيير ، وأردف ( حمدوك رفض مرشحينا بحجة توازن تمثيل أو جهوي واستبعد القيادي عباس مدني ، والبروفيسور يوسف آدم الضي وبرر ذلك باعتبار أن أي سوداني يمثل جهة)، ولفت الى أن حمدوك بهذه الطريقة يسعى لعمل محاصصة على أساس جهوي ، بينما اشترطنا نحن كفاءات وخبرة نبضها من نبض الثورة ، ولكنه استبعد مدني من وزارة مجلس الوزراء وأتى بشخص آخر لاعلاقة له بالثورة ، وقام بتحويل مرشحين لوزارات أخرى واستبعد إثنين من الكفاءات النسوية بحجة عمل توزان تمثيل داخل مجلس الوزراء إلا أننا تفاجأنا بابعاد مرشحتي قوى الحرية والتغيير وجاء بآخرتين لاعلاقة لهما بالثورة .

وقلل خلف الله من الاتهامات التي أثيرت ضد مدني وقال ليس هناك أي أدلة ملموسة ونعتبره جزء من الضغوط على حمدوك ليتم استبعاد كفاءات ثورية .