الصديق الهندي: المحاصصة لن تخدم الثورة ولا البلاد

قال رئيس الحركة الاتحادية الوطنية بولاية الجزيرة الامين الصديق الهندى أن التأخير والمحاصصة لن يخدما الثورة ولا البلاد ، موضحاً أن التأخير يتيح فرصة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي ، وأضاف : على القائمين على الأمر بالبلاد ادراك حقيقة المعاناة وحالة الطوارئ الاستثنائية التي يعيشها المواطن ، وذكر في تصريحه لـ(الجريدة) أمس أنه ومنذ أبريل حتى الآن يتحكم في ادارة البلاد منسوبي النظام البائد خاصة الخدمة المدنية ، وأردف: مما يجعلنا نتسآل الا يدري الإخوة في الحرية أن قيادات الخدمة المدنية هم قيادات في النظام البائد؟ وقد خلا لهم الجو في الخمسة أشهر الماضية ليفعلوا ما يريدون دون أدنى رقابة أو سلطة عليا ، واعتبر الهندي الاهتمام بالحكومة المركزية في هذه المرحلة هو الشاغل الأهم للقائمين على الأمر مع العلم تماماً أن النظام الفيدرالي المتبع في ادارة الدولة يضع القيمة التنفيذية على كاهل الولايات.