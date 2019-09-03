تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * كباشي لـ(السوداني): لم تتم مشاورتنا في الترشيحات الجديدة للوزارات * المانيا: سندعم الاقتصاد السوداني حتى لا يظن المواطن أن النظام السابق كان أفضل * الخرطوم: استئناف الدراسة بالمدارس (14) سبتمبر وإلغاء عطلة السبت الصيحة: * حميدتي: (خلايا نائمة) تتربص بالمرحلة الانتقالية * (الثورية): لا وجود لـ”قحت” بدارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة * إلغاء عطلتي السبت والدورة المدرسية.. واستئناف الدراسة (14) سبتمبر بالخرطوم المجهر: * “حمدوك” يوجه باستئناف العام الدراسي في موعد أقصاه (15) سبتمبر * مصرع وإصابة (37) شخصاً في حادث مروري بالنيل الأبيض * قيادات أهلية تتهم “طرفاً ثالثاً” بتأجيج الصراع بين النوبة والبني عامر الأهرام اليوم: * اعتماد صرف تحويلات العائدين من العراقي * المحكمة تنظر طلباً بحل حزب المؤتمر الوطني * استئناف الدراسة بالخرطوم (14) سبتمبر وإلغاء عطلة السبت * الشيوعي يقرر مواصلة النضال الجماهيري اليوم التالي: Advertisements * “حميدتي”: خلايا نائمة تتربص بالمرحلة الانتقالية * خمسة مرشحين من “حمدوك” وتوقعات بإعلان الحكومة اليوم * رئيس الوزراء يعلن استئناف العام الدراسي في (15) سبتمبر الحالي الإنتباهة: * (الإنتباهة) تكشف أسباب تأجيل إعلان الحكومة * تفاصيل جديدة حول أحداث الفاشر * تسليم منسوبي العمليات بالمخابرات استمارات التصفية آخر لحظة: * خلايا نائمة تسعى لإفشال الحكومة * إدانة معتمد ومحكمة تنظر في حل (الوطني) * ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة (10%) الدار: * محاكمة معتمد محلية كرري السابق بتهمة تبديد المال العام * استئناف الدراسة بجميع ولايات السودان في (14) سبتمبر * “قوى التغيير” تبحث تعديلات “حمدوك” في ترشيحات الحكومة * بالصورة والقلم.. مواطن يقتل مطلقته والقبض عليه بولاية الجزيرة * وفاة وإصابة (37) مواطن في حادث مروري بالنيل الأبيض * وحدة تنفيذ السدود تشرع في فتح بلاغات بسبب معلومات كاذبة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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