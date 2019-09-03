"ليلة الهجوم على الأهلي المصري".. تركي آل الشيخ يسخر من المجلس واختيار المدرب الجديد (التفاصيل الكاملة)

فتح المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية النار من جديد على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة رسائل إلى أعضاء مجلس إدارة الفريق : "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً انه من شخص تجاوز ال٨٠ في عمره ( ربنا يحفظه ) بيعطينا عصارت الخبره، وعموماً ياليت ايضاً يكون نفس المبداء مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب اعمارهم مع الهدف".

وتابع : "وكنت اتمنى أن ارى سبالتي لو كان صحيحاً موافقته، علماً انه طلب مني راتب ٦ مليون يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه ب الحوافز في الانتر عندما تفاوضت معه في فتره قريبه لاحدى المشاريع الرياضية لي، لكن هذا لا يمنع ان السويسري مدرب محترم رغم بقاءه عاطل لفترة طويله واعتقد انه طور نفسه فيها".

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وواصل عن مدرب الأهلي : "اعرفه جيداً فقد عرض علي عندما كنت مسؤول عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل مسؤلو الشباب وقتها التعاقد مع اسم اكبر، وعموماً كان وقتها سعره ب مليون وثلاثمئة الف يورو شامله طاقمه التدريبي وكان لسى تارك بلجيكا، وماشاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل قعدو في البيت زيادة".

وأضاف : "الا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم الي اتصورت معاه في السحور برمضان وعملو جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الاداره الي بتقول انا ماخذتش زيهم واهانت الجمهور في حسابها الشخصي، مش دي الي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو، وعارف ليه انا نزلت البوست ده والي قبله عشان اساعدك تبقى واديلك ذريعه وشماعه تعلق فيها أخطائك، وبنصحك نصيحه قول عندي شد عضلي في اصباع رجلي اليمين الصغير وروح المانيا غير جو لغاية ما تهدى الامور هي عادتك ولا هاتشتريها".



واختتم ساخرا من أعضاء مجلس إدارة الأهلي قائلا : "هما نايمين ولما يصحو حيعملو كمان نايمين".