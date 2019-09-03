أول تعليق من تركي آل الشيخ علي اختيار مدرب الأهلي المصري الجديد

سخر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية من مدرب الأهلي المصري الجديد رينيه فايلر بعد التعاقد معه لقيادة القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً انه من شخص تجاوز ال٨٠ في عمره ( ربنا يحفظه ) بيعطينا عصارت الخبره، وعموماً ياليت ايضاً يكون نفس المبداء مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب اعمارهم مع الهدف".

وواصل : " كنت اتمنى أن ارى سبالتي لو كان صحيحاً موافقته، علماً انه طلب مني راتب ٦ مليون يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه ب الحوافز في الانتر عندما تفاوضت معه في فتره قريبه لاحدى المشاريع الرياضية لي، لكن هذا لا يمنع ان السويسري مدرب محترم رغم بقاءه عاطل لفترة طويله واعتقد انه طور نفسه فيها".

وتابع عن مدرب الأهلي فايلر : "اعرفه جيداً فقد عرض علي عندما كنت مسؤول عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل مسؤلو الشباب وقتها التعاقد مع اسم اكبر، وعموماً كان وقتها سعره ب مليون وثلاثمئة الف يورو شامله طاقمه التدريبي وكان لسى تارك بلجيكا".

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واختتم المستشار تركي آل الشيخ : "ماشاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل قعدو في البيت زيادة".

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن عن وضع شرط جزائي بين الطرفين يصل إلى ثلاثة أشهر من قيمة راتب الجهاز الفني، وذلك في حال فسخ التعاقد من أي طرف قبل انتهاء المدة المحددة.