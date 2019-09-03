اتهام نتنياهو باستغلال الجيش في دعايته الانتخابية

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حنان ملتسر :“نتنياهو يستغل قوات الجيش الإسرائيلي بألويته المختلفة في دعايته الانتخابية“، مشيرة إلى أن أفعال نتنياهو تخالف القوانين المعمول بها.
ووفقاً لصحيفة ”هآرتس“ العبرية، أكد ملستر، أن نتنياهو يقوم بنشر فيديوهات وصور لجنود إسرائيليين مستغلاً ذلك في دعايته الانتخابية، مؤكدا إصدار قرار بحذف الصور والفيديوهات بشكل فوري.
وأوضح ملستر أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو يعرض صورا وفيديوهات لأماكن تعرضت لهجمات سواء في غزة أو الجبهة الشمالية، متعمدا مرافقة كبار قادة الجيش لغرض الدعاية الانتخابية.
ويخوض حزب الليكود الإسرائيلي وعدد من الأحزاب الإسرائيلية الأخرى انتخابات الكنيست المقبلة في ظل استطلاعات رأي أجرتها وسائل إعلام عبرية أظهرت تراجعا واضحا في رأي الناخبين بحزب الليكود لصالح حزب بيني غانتس.
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