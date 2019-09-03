أشار نادى ألميريا الإسبانى والذى يملكه المستشار تركى آل الشيخ الى الطرق الحديثة المستخدمة في تدريب اللاعبين اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 .
ونشر النادي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر " تغريدة لصفحة فريق ألميريا الإسبانى عقب غلق سوق الأنتقالات فى أوروبا مدون بها :" ألميريا هو أول ناد إسباني يقوم باستخدام smartabase لتوفير سلامة البيانات، سير العمل الطبي والفيزيائي بطريقة عالمية. تحليل GPS ، وعلم وظائف الأعضاء وأفضل الممارسات في تدريب كرة القدم".
وتعاقد نادى ألميريا بقيادة المستشار تركى آل الشيخ مع المدرب بيدرو ايمانويل الذي قاد التعاون السعودي الى المركز الثالث في الموسم الماضي بالدورى السعودى لقبادة الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر ألميريا يكشف عن أساليب التدريب الجديدة في النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.