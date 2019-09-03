كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان بكاسين 14 سبتمبر

وطرحت المطربة كارول سماحة منذ أيام قليلة، كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.
يذكر أن كارول شاركت مؤخرا فى فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر طرحة فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر المقبل.
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